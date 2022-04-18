Кардинал, которого послал в Украину Папа Римский, рассказал, что увиде в Бучи

Конрад Краевски постели Киев и Бородянку.

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Папский кардинал Конрад Краевски, находившийся в Украине в качестве посланника Франциска, рассказал, что видел много безымянных убитых и молящихся в местах страданий и разрушений. Он пояснил, что в настоящее время Папа Римский не может приехать в Украину.

Польский кардинал подчеркнул, что провел Страстную неделю с «жертвами этой войны», с людьми, которые страдают, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Я видел братские могилы около 80 человек, убитых в Буче, только в одной могиле перед нами. Я молился, благо есть вера, иначе я не знаю, как мы могли бы вынести прямое зрелище таких зверств», – признался он.

Затем кардинал Краевски добавил: «Святой Отец не может приехать лично в настоящий момент. Но, как говорил папа Войтыла, чьим личным секретарем я был, увидим, что будет дальше».

«Папа Франциск просил меня быть рядом с людьми, омывать ноги страждущим. В Буче и на Бородянке мы ходили среди разбомбленных и сожженных домов», — подчеркнул он «Они были убиты, — указал он, — до сих пор безымянные; я имею в виду те бедные семьи, которые все еще пытаются их опознать».

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