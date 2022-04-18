Политика

Президент Сербии обвинил Украину и одну из стран ЕС в ложных тревогах

Странны заявления из Сербии.

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Сербия обвиняет Украину и неназванную страну ЕС в срыве рейсов Air Serbia между Белградом и Москвой из-за ложной тревоги о бомбе.

– Это делают иностранные (разведывательные) службы двух стран. Одна из них — страна ЕС, а другая — Украина, — заявил Александр Вучич, не представив никаких доказательств, пишет УРА-Информ.

После вторжения России в Украину в конце февраля более десятка рейсов Air Serbia были вынуждены вернуться в Белград или Москву из-за угроз взрыва, а аэропорт Белграда эвакуировали как минимум трижды.

Сербия, которая почти полностью зависит от российского газа и нефти, отказывается вводить санкции против Кремля и поддерживает регулярные рейсы в Москву. Вучич заявил, что продолжит их «из принципа».

При этом Сербия всегда считалась пособником России. Это единственная страна в Европе, которая не закрыла свое небо для россиян.

Ранее мы сообщали, что появились первые фотографии крейсера Москва после атаки украинскими ракетами.

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