Политика

Осудить Путина технически не невозможно – итальянский эксперт

Джованни Мария Флик высказал свое мнение.

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Привлечение президента России Владимира Путина к Международному уголовному трибуналу в Гааге «технически не невозможно», считает бывший министр юстиции Италии, бывший председатель Конституционного суда Джованни Мария Флик.

«Насилие в отношении мирных жителей, женщин и детей, беспочвенная и бесчеловечная жестокость, изнасилования, убийства, пытки, кассетные бомбы, присвоение имущества. Все это военные преступления и преступления против человечности», — подчеркнул Флик в пятницу в интервью «La Repubblica», пишет УРА-Информ

По его мнению, “генеральный прокурор (МУС) Карим Ахмад Хан хорошо поработал, отправившись в Киев для сбора доказательств и начала сотрудничества с украинскими властями”.

По словам бывшего министра, «достичь вершины власти не невозможно, это достаточно сложно». “Проблема в другом – Трибунал не может судить заочно. Необходимо физическое присутствие обвиняемого”, – указал он.

«Можно попробовать постепенно самоизолироваться, отдав приказы о привлечении к уголовной ответственности офицеров и должностных лиц, запятнанных преступлениями, и (и) арестовать их, как только они покинут страну. Если Трибунал сможет хорошо работать, он может и попытаться провести операцию такого рода против самого Путина», — сказал Флик.

«Мы должны понимать, что МУС также расследовал дела глав государств, таких как (президент Сербии Слободан) Милошевич, но он мог сделать это только после того, как они больше не были у власти».

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске.

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