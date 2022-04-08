Происшествия

Число жертв трагедии в Краматорске продолжает расти: все, что известно на данный момент

Уже известно о 39 погибших.

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Стали известны новые подробности обстрела оккупантами ракетами вокзала в Краматорске. Количество погибших продолжает расти.

Так спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что в результате ракетного удара по территории вокзала погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Также сообщается о большом количестве травмированных, их около сотни, пишет УРА-Информ.

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара

«Много людей тяжёлых, без рук, ног.  Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», – заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко

В момент обстрела на вокзале находилось около 4-х тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

Российские пропагандисты сразу после ракетного удара начали сообщать, что это «работают по скоплениям боевиков ВСУ». А потом удалили посты и начали обвинять в ударе Украину.

Железнодорожная станция Краматорск пока закрыта для приема поездов, эвакуационные рейсы отправятся из Славянска.

Ранее на трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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