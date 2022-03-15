Арестович дал новый прогноз: рассказал, когда и как закончится война в Украине

Советник ОП выступил у Дмитрия Гордона.

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Советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович рассказал, когда закончится война с россией. Он сказал, чего стоит ожидать в ближайшее время.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Арестовича спросили, как и когда закончится война в Украине, пишет УРА-Информ.

“Мы сейчас в вилке. Сейчас есть два решение. Первое, если на переговорах, которые довольно успешно сейчас проводят, может быть решено все в кратчайшие сроки – неделя-две. Это все с выводом российских войск. Как минимум возвращение на позиции 23 февраля. То есть полный вывд российских войск”, – сказал Арестович.

“Второй вариант, они копят резервы, понимают, что с нами нельзя договориться, и тогда может будет еще одна попытка наступать. Они накарябают еще 10-15 тысяч войск (сирийцев, поваров, писарей), но мы понимаем качество этих бойцов. Еще неделя понадобится, чтобы их перемолоть. И тогда все. У них не остается никаких резервов. Если пойдет по этому варианту все может занять до середины-конца апреля.

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