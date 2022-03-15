Общество

В Киеве вводят комендантский час: почти на двое суток

Жителей столицы просят оставаться дома.

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В Киеве с сегодняшнего вечера будет веден комендантский час. Он будет действовать практически две сутки.

Столичный городской голова Виталий Кличко рассказал, что такие действия властей необходимы из-за опасной ситуации в Киеве. Отмечается, что выходить можно будет только для того, чтобы пойти в укрытие, пишет УРА-Информ.

“С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта – комендантский час в Киеве. Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта”, – отметил Кличко.

Мэр города добавил, что местным жителям нужно приготовиться к тому, что они будут находиться дома почти две сутки.

Напомним, что последние две сутки Киев обстреливают с различного оружия.

Ранее мы сообщали, что Китай отреагировал на запрос россии о военной помощи.

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