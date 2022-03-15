Польша есть и будет защитником Украины – Дуда

Президент Польши высказал поддержку Украине.

Время чтения: 59 Секунд

Нужны единство и мощная поддержка Украины со стороны всего ЕС, написал во вторник президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что «Польша есть и будет защитником Украины».

Во вторник Канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что премьер-министр Матеуш Моравецки и вице-премьер-министр Ярослав Качиньски вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой отправятся в Киев, где встретятся с президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денисом Шмыгалем. Там представят пакет конкретной поддержки для Украины, пишет УРА-Информ.

«Президент Лех Качиньский был прав, когда сказал в Тбилиси, что «в Центральной Европе есть смелые лидеры», — написал президент Анджей Дуда в Twitter во вторник.

Он подчеркнул необходимость единства и твердой поддержки Украины со стороны всего ЕС. “Польша есть и будет защитником Украины”, – заявил президент.

12 августа 2008 года, на пятый день российско-грузинской войны, тогдашний президент Польши Лех Качиньский прилетел в подвергшуюся нападению русских Грузию, чтобы показать грузинам, что они не одиноки. В тот день на митинге в Тбилиси он произнес речь, вошедшую в историю

когда сказал, что после Грузии будет Украина, а дальше страны Балтии и потом, возможно, Польша.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вводят комендантский час: почти на двое суток.