Арестович признался, на что может пойти Украина на переговорах с россией

Советник ОП выступил у Дмитрия Гордона.

Время чтения: 49 Секунд

Советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович рассказал, на что может пойти Украина в ходе переговоров с россией. Он сказал, что может ожидать украинский народ.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Арестовича спросили, на что Украина может пойти на переговорах с рф, что Украина может отдать, пишет УРА-Информ.

“Мы не готовы отдавать ничего. Наоборот мы выставляем очень жесткие требования. У нас есть четкое требование, что если мы получим меньше, чем было до войны, для нас это будет поражение. На поражение никто тут не согласен.

Мы выставили ряд условий, но конвенции запрещают говорить в ходе переговоров. Я не буду ничего говорить, но я могу комментировать комментирующих. Христо Грозев сказал, что, как минимум идет ситуация об отводе российских войск. Но президент сказал мировым СМИ, что у меня есть ряд дополнительных условий. Я могу сказать, что эти условия понравятся украинскому народу и тем, кто сражается за свободу и независимость”, – заявил он.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вводят комендантский час: почти на двое суток.