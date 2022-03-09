Политика

Странный шаг: Нидерланды не поддерживают членство Украины в Евросоюзе

Интересно, что Украина заявляла о другом.

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Нидерланды не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, заявил премьер-министр Марк Рютте. Глава правительства прокомментировал это в среду посту президента Украины Владимира Зеленского в Twitter о том, что Нидерланды поддерживают членство его страны в ЕС.

«Я разговаривал с премьер-министром Нидерландов (…) и поблагодарил его за бескомпромиссную позицию по санкциям против России и поддержку вступления Украины в ЕС», — написал во вторник президент Зеленский, отмечает УРА-Информ.

На вопрос журналистов о вступлении украинского президента явно растерянный премьер-министр Рютте заявил, что Нидерланды не поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

«Я понимаю, что у Украины есть такое желание, но это долгосрочный процесс, который может занять даже десятилетия», — сказал журналистам глава правительства Нидерландов.

Рютте пояснил, что Украина может стать страной-кандидатом в ЕС, но также подчеркнул, что не обещал поддержки Гааги членству Киева в Евросоюзе.

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