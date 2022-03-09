Политика

У Зеленского признались, знали ли они о нападении России 24 февраля

Михаил Подоляк раскрыл интересные детали.

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Украинские власти не располагали информацией о том, что Российская Федерация 24 февраля пойдет в полномасштабное наступление на Украину 24 февраля. Такое заявление сделал член украинской делегации в переговорах со страной-агрессором, советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он рассказал, что конкретной даты наступления России не называлось. Подоляк рассказал о том, что назывались различные даты – 16, 20, 22 февраля, но никто, даже американцы, не знали настоящей даты наступления России на Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы не удержали бы ситуацию. Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной.

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