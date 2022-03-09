Политика

В ОП рассказали, сколько было покушений на Зеленского с начала войны

Михаил Подоляк раскрыл интересные детали.

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С начала вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля на президента Украины Владимира Зеленского было предпринято десять попыток покушения на его жизнь. Такую информацию распространил член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

Он отметил, что заграничные партнеры говорят о двух-трех попытках покушения на президента Украины, но в реальности ситуация немного другая, потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли.  Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны», — заявил Подоляк.

Он также добавил, что украинская контрразведка весьма хороша работает.

Ранее у Зеленского признались, знали ли они о нападении России 24 февраля.

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