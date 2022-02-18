На Донбассе все идет по особому сценарию: источник из Кремля раскрыл, к чему пришли стороны

Стало известно, что на территории зоны ООС и ОРДЛО начались массовые бомбежки. По этому поводу уже успели высказаться даже главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Источник же утверждает, что ситуация накаляется далеко неслучайно.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Лигитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале было сказано о том, что стороны (вероятно, речь идет о Западе и России) попросту решили повысить ставки. Притом случилось это сразу и с обеих сторон. По информации источника, Запад настроился на то, что на Восток Украинского государства будет охвачен войной. Инсайдер уверяет, что представители Европы и США попросту ждут, что лидер Украины Владимир Зеленский им «подыграет».

«Таким образом, подыграв им, он создаст прецедент. Наш источник из Кремля говорит о том, что Москва снова убедилась в ключевом решении Запада: будет война или нет – все равно обвинять будут Российскую Федерацию. По этой причине Кремль мог выбрать войну. Таким образом, у Москвы будут возможности расширять собственную территорию, заставляя Зеленского и других подписывать Минск-3. Но в этот раз условия будут еще более жесткими», — сообщил инсайдер.

Затем он добавил, что санкции против РФ будут вводить в любом случае. На этом фоне в конце было дополнено, что в ОРДЛО сепаратисты начали эвакуацию людей в Ростовскую область. Более того, даже звучит сирена Гражданской обороны.

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