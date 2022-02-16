Политика

Азаров сказал, как закончить войну на Донбассе легко и быстро: украинцы отреагировали неоднозначно

Бывший премьер-министр Украинского государства озвучил тему, которая особенно остро стоит для Киева с 2014 года. По его словам, войну на Донбассе можно закончить, если придерживаться четкого плана, который был озвучен еще относительно давно.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

В самом начале он намекнул, что ситуация на Донбассе, действительно, оставляет желать лучшего. Вероятно, Азаров в этом плане имел ввиду, что по сей день там продолжается кровопролитие, а эскалация, в свою очередь, может произойти в любой момент.

«Для того, чтобы ситуация на Донбассе стабилизировалась, Киеву необходимо лишь четко придерживаться и выполнять Минские соглашения. Если бы власти Киева решились на исполнение того, что было написано в Минских договоренностях, то война бы уже сейчас осталась в недобром прошлом», — заключил Азаров.

Тем не менее, далеко не все украинцы разделили подобное мнение. Некоторые подумали, что Азаров попросту выбивает себе какую-то должность в ОРДЛО. Другие же восприняли вышеупомянутое в качестве вброса.

Тем временем, Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой.

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