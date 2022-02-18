Обострение на Донбассе: в ОРДЛО сообщили жителям, куда «бежать»

В России уже отработана схема, методика так называемой «гуманитарной» помощи

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Жителям временно оккупированных территорий Донбасса рассказали, куда «бежать» в случае обострения ситуации. По словам депутата российской Госдумы Виктора Водолацкого, Ростовская область готова помочь жителям ОРДЛО, которые желают укрыться в случае обострения вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Водолацкого.

«У губернатора Ростовской области Василия Голубева и его команды уже был такой опыт в 2014 году, когда несколько сотен тысяч людей прибыли в Ростовскую область. Мы с этой гуманитарной задачей справились: и встречали, и размещали, и решали многие вопросы и медицинской помощи, и социальной поддержки», — отметил Водолацкий.

В Российской Федерации, как уточнил политик, уже отработана схема гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник в связи с эскалацией вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе призвал жителей временно оккупированных территорий Луганщины в кратчайшие сроки выехать на территорию России.