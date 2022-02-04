Политика

Главнокомандующий ВСУ успокоил Путина и россиян ￼

Залужный опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы разрабатывает планы возращения неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса военным путем

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг заявление российского президента Владимира Путина о том, что украинское правительство разрабатывает планы возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса военным путем. Об этом он сообщил в эфире телеканал 1+1, передает УРА-Информ.

«Должен успокоить и президента РФ, и жителей России — никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым — не велось», — отметил Залужный.

Ранее сообщалось, что «журналисты» информационных каналов на оккупированных территориях «ЛНР» назвали решение администрации YouTube заблокировать пропагандистские площадки «республики» циничной провокацией. Там просят ООН посодействовать их возвращению в информационное поле. 

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