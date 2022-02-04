Политика

Принято решение «хоронить» партию «Слуга народа»: экс-депутат сослался на источники в ОП

Рейтинги и фокус-группы показывают, что если тренд к снижению рейтинга партии сохранится, то шансы завести ее в Верховную Раду на следующих выборах становятся призрачными

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В Офисе президента Украины якобы было принято финальное решение «хоронить» партию «Слуга народа». Об этом рассказал бывший депутат Борислав Береза, со ссылкой на свои источники в ОП, передает УРА-Информ.

«Факапы» членов партии, бесконечные скандалы и негатив власти хоронят шансы «СН», а причин для изменения тренда нет», — отметил политик на своей странице в соцсети.

Партию ждет ребрендинг, как уверяет Береза, новое название, а также новые лица.

«Да, это значит, что из старых возьмут лишь 10%, а это 25 человек. А все остальные слуги уходят на свалку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг заявление российского президента Владимира Путина о том, что украинское правительство разрабатывает планы возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса военным путем.

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