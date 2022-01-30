Политика

Президент России просчитался, когда готовил полномасштабное вторжение в Украину, – Washington Post

Президент Российской Федерации Владимир Путин действительно проводил подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

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Об этой информации сообщил Washingtonpost, передает Ura-inform

Как сообщают американские журналисты, ссылаясь на мнение знающих должностных лиц во власти США, Путин передумал по причине недооценки негативных последствий такого шага для России.


Ещё одним из интересных моментов в ней является заявление со ссылкой на осведомленные источники во власти и разведке Штатов, что глава Кремля в ходе проводимой подготовки вторжения на Украину буквально не осознавал, какие последствия могут последовать .

На самом деле он понятия не имел, что новая более масштабная агрессия против украинского государства будет стоить Кремлю очень дорого, так как Запад готов санкциями разрушить экономику России.

Примечательно то, что разведка Америки сообщает, что Путина дезинформируют его же собственные советники. Скорее всего, они не хотят рисовать своему лидеру настоящие последствия инициированной им войны. Источником издания в разведке США сама уже идея нового вторжения В Украину со стороны России была названа «чрезвычайно амбициозной и несколько сумасшедшей».

«У Путина  может быть план – молниеносно разгромить ВСУ. Но уроки истории должны научить его, что это не решит большинство других проблем, с которыми ему придётся столкнуться»,– дал комментарий чиновник  поведению Путина.

Напомним, ранее сообщалось, Британские СМИ опубликовали новый план (карту) возможного вторжения РФ в Украину: названы сроки.

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