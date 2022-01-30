Политика

Российская журналистка рассказала что остановило Путина от вторжения в Украину

Со стороны Российской Федерации уже восьмой год продолжается агрессия против Украинского государства. Но в последнее время ситуация около границ Украины очень накалилась из-за большого скопления военного потенциала РФ.

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Про це повідомив dialog, передає Ura-inform.

Но, по мнению известной российской журналистки Юлии Латыниной, глава Кремля Владимир Путин отказался от плана полномасштабного вторжения в Украину. Она заверила, что войны не будет.

Латынина уверена, что остановить Путина от вторжения на украинские территории смогли поставки от партнёров Украины летального оружия. Со слов, Латыниной «красной пилюлей стал не сам ответ НАТО в письменном виде, а поставки в Украину Javelin и «Стингеров».


«Все, ребята, блеф закончился. Никогда со стороны Путина не будет начата война, так как ее можно проиграть», — резюмировала Латынина.

Стоит отметить, что на данный момент Америка  передала для вооружённых сил Украины уже четыре партии летального вооружения, которые помогут сдержать российскую агрессию. Данная поддержка со стороны США включает в себя кроме прочего, ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin).  Так же серьезно вооружением для ВСУ помогла и Великобритания. Лондон передал Киеву тысячу единиц гранатометов NLAW, которые считаются лучшими для городского боя.

Напомним, ранее сообщалось, Британские СМИ опубликовали новый план (карту) возможного вторжения РФ в Украину: названы сроки.

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