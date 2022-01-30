Политика

Гармаш объяснил, как Путин может использовать Януковича для вторжения в Украину

Главой Кремля Владимиром Путиным может быть использован беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, для дальнейшей агрессии простив Украины.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Об этом было заявлено украинским журналистом, членом украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергеем Гармашем.

В своих комментариях, касательно факта, что Янукович пытается через Окружной административный суд г. Киева вернуться на пост главы украинского государства, Гармаш отметил:

«По моему мнению, это связано с тем, что, возможно, Путину может понадобиться «обращение» «украинской власти» с целью «законного» вхождения со своими «миротворческими силами». К примеру, как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен РФ».

Так же Гармашем было  высказано мнение, что Янукович — еще не «отработанный материал»:

«Предполагаю, Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же, это уже было) такую «просьбу» о том, чтобы он вошел. И тогда у Путина будет иметь все юридические основания для таких действий. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько же наши судьи… Не знаю, не буду дипломатически говорить какие».

Напомним, ранее сообщалось, Мирошник озвучил «мечту» американцев на Донбассе

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