В России собирают подписи против войны с Украиной: «Лишь бы не было войны».

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

К данной инициативе подключились учёные, писатели, представители СМИ, правозащитники. Ими было создано «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве».



«Наша позиция является очень простой: РФ не нужен военный конфликт с Украиной и западными странами. Нам не поступает никаких угроз, на нас никто не нападает. Политика, которая основана на продвижении идеи такой войны, является безнравственной, безответственной и преступной и не может вестись от имени народов России. Такая война не имеет ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой иной позиции, кроме категорического неприятия такой войны», – написали в заявлении.

Так же в документе было подчёркнуто, что война ещё несёт и угрозу для самой РФ:

«Безумные действия властей страны, которые толкают нас к этому рубежу, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью».

Также активисты добавили, что будут делать всё возможное предотвращения войны, а если и потребуется, то и остановить её.

Полный список тех, кто в России публично выступает против войны с Украиной, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, Украинцы запустили в «фейсбуке» патриотический флешмоб: «Самая смелая нация в мире».