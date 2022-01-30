Россия якобы немедленно поможет НВФ, используя свое оружие

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Российская Федерация вмешается в конфликт на оккупированном боевиками украинском Донбассе через пять минут после «нападения ВСУ» на ОРДЛО. Об этом заявил скандально известный глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает УРА-Информ.

Россия, как уверил Жириновский, немедленно поможет НВФ, используя свое оружие.

«Через пять минут после обстрела с их стороны нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут», — отметил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований при помощи имеющихся в наличии «ПВО», якобы вполне могут уничтожить «Байрактары».