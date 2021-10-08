Политика

ВРУ избрала нового спикера

Народные избранники поддержали назначение политика 261 голосом

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Верховная Рада Украины сегодня, восьмого октября, избрала нового спикера. Теперь спикером парламента является вице-спикер Руслан Стефанчук. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на украинские СМИ.

Стоит отметить, что народные избранники поддержали назначение Стефанчука на должность спикера парламента 261 голосом.

Помимо этого, ранее состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, которые претендовали на должность спикера ВРУ.

По итогам голосования народные избранники были распределены следующим образом:

  • Руслан Стефанчук — 257 голосов.
  • Алексей Гончаренко — 44 голоса.
  • Яна Зинкевич — 146 голосов.

Ранее сообщалось, что бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, что команда шестого президента Владимира Зеленского не распадается, а из команды попросту убирают людей. 

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