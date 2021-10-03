Политика

Погребинский предрёк изменения в украинской политике: эксперт объяснил что хочет внедрить Запад в Украине

Директором Киевского центра политический исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским было дано объяснение нового интереса западных стран на Украине.

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Об этой информации сообщил Mukola , передает Ura-inform.

Он пояснил, что за всю независимость Украины большое влияние на формирование общественного мнения сыграли приверженцы ультраправых взглядов. Властями Киева такие группы использовались дабы продвигать свои интересы .

На сегодняшний день интерес в них видит и Запад, который всячески открещивается от радикализма, считает политик.

«В Америке и Европе хорошо известно о роли националистов во время революции в 2014 году. Но ими не было высказано ни одного протеста»,-сказал политолог.

В данный момент организация «Центурия», которая имеет лозунг-«всё или ничего», по мнению Погребинского, является очень агрессивно настроенной, и в случае любой нестабильной обстановки её можно будет использовать для атаки на власть или революции.

На сегодняшний день «Центурия» является тем средством, с помощью которого Запад строит на территории Украины политику, которая им нужна, считает эксперт.

«При этом подвластные силы дают им править не только Украиной но и противопоставлять Киев Кремлю, и вследствие чего я американцы и европейцы оптимистично настроены по поводу будущего Украины, которое их вполне устраивает»- резюмировал Погребинский.

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