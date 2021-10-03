Несколько районов Донецка будут без света: кто останется без электричества

Без света останутся жители Петровского и Пролетарского районов

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Завтра, в понедельник, четвертого октября, сразу несколько районов Донецка, который временно неподконтролен Украине, останутся без света.

Эту информацию распространил так называемый «мэр» неподконтрольного Украине города Алексей Кулемзин. Все из-за плановых робот, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В связи с проведением плановых ремонтных работ 4 октября без электроэнергии останутся абоненты некоторых районов города согласно нижеприведенному графику», — говорится в сообщении.

Таким образом, без света останутся жители Петровского района (с 8:00 до 16:30): ул. Шестакова, 22а, 24, 26, 30, 32; 35, 37, 43а, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61а, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77; ул. Леваневского, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Войкова, 39, 41, 43, 45−66, 68, 68а; ул. Киселевская, 50, 52, 53−57, 58, 62. Также без света будет и Пролетарский район (с 9:30 до 13:30): ул. Щетинина, 31, 32, 33, 34, 32а, 33а.

Ранее так называемым «мэром» Донецка Алексеем Кулемзиным было сделано заявление о начале запуска отопительного сезона с первого октября.