Первые парламентские выборы прошли в Катаре

Совет впервые будет выполнять законодательные функции

Время чтения: 57 Секунд

В субботу состоялись первые в истории Катара выборы в Совет шуры (Маджлис аш-Шура), который выполняет функции парламента и насчитывает 45 членов. 30 из них были отобраны, остальные 15 назначены эмиром шейхом Тамимом ибн Хамад ас-Сани. Явка на избирательных участках составила 63,5 процента.

Совет впервые будет выполнять законодательные функции. До сих пор это был небольшой консультативный орган, все члены которого назначались эмиром, пишет УРА-Информ.

По словам премьер-министра шейха Абдаллаха ибн Насира ибн Халифа ас-Сани, все 30 мест достались мужчинам. Ни одна из 28 кандидатов-женщин не была избрана.

В состав Совета подали заявки 233 кандидата в 30 округах. Совет имеет законодательные полномочия и утверждает общие направления государственной политики, но не может ничего сказать по таким вопросам, как оборона, безопасность и экономика.

В Катаре запрещены политические партии. Страной, богатой природным газом и нефтью, правит династия ас-Саничей.

Субботнее голосование было «экспериментом», и трудно ожидать, что Совет шуры «в первый год своего существования будет в полной мере играть роль парламента», — заявил на прошлой неделе шейх Мохаммед ибн Абдулрахман ас-Сани, министр иностранных дел Катара.

Ранее мы сообщали, что Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении военных самолётов Китая.