Общество

Первые парламентские выборы прошли в Катаре

Совет впервые будет выполнять законодательные функции

Время чтения: 57 Секунд

В субботу состоялись первые в истории Катара выборы в Совет шуры (Маджлис аш-Шура), который выполняет функции парламента и насчитывает 45 членов. 30 из них были отобраны, остальные 15 назначены эмиром шейхом Тамимом ибн Хамад ас-Сани. Явка на избирательных участках составила 63,5 процента.

Совет впервые будет выполнять законодательные функции. До сих пор это был небольшой консультативный орган, все члены которого назначались эмиром, пишет УРА-Информ.

По словам премьер-министра шейха Абдаллаха ибн Насира ибн Халифа ас-Сани, все 30 мест достались мужчинам. Ни одна из 28 кандидатов-женщин не была избрана.

В состав Совета подали заявки 233 кандидата в 30 округах. Совет имеет законодательные полномочия и утверждает общие направления государственной политики, но не может ничего сказать по таким вопросам, как оборона, безопасность и экономика.

В Катаре запрещены политические партии. Страной, богатой природным газом и нефтью, правит династия ас-Саничей.

Субботнее голосование было «экспериментом», и трудно ожидать, что Совет шуры «в первый год своего существования будет в полной мере играть роль парламента», — заявил на прошлой неделе шейх Мохаммед ибн Абдулрахман ас-Сани, министр иностранных дел Катара.

Ранее мы сообщали, что Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении военных самолётов Китая.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Несколько районов Донецка будут без света: кто останется без электричества

Без света останутся жители Петровского и Пролетарского районов

В «ДНР» обещают открыть КПВВ «Еленовка» для пропуска людей: когда это произойдет

КПВВ откроют в понедельник

Тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды: стала известна причина

Все из-за поломки трансформатора

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 октября: что нужно знать в этот день

Этот день нужно провести с пользой. Не тратьте время в пустую, избегайте пустых разговоров.

Цены на продукты в ОРДО бьют все рекорды

Цена на картошку не падает

Куда смотрит наше «правительство» цены сумасшедшие: что требуют жители ОРДО от «властей»

В так называемой «ДНР» цены на продукты уже называют просто «космическими»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap