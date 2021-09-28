У Зеленского выдвинули требование Путину касательно нормандских переговоров: названо основное условие

В Офисе Президента требуют от президента России Владимира Путина провести нормандские переговоры до того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель сложит свои полномочия.

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Об этой информации сообщил ОП, передает Ura-inform.

Со слов Главы ОП Андрея Ермака это правильно, так как Меркель приложила много усилий для мирного разрешения военного конфликта на Донбассе.

«Для нас имеет большую значимость чтобы данная встреча произошла в ближайшее время. Мы продолжаем консультации», -сказал Ермак.

Ещё политиком были даны комментарии по поводу возможной встречи и проведения переговоров двух президентов Росси и Украины. Он упомянул что Зеленский призывал Путина провести такую встречу.

«Конечно, очень важно чтобы эта встреча произошла. Только мы в ответ получаем от Кремля отговорки, что что-то им не нравится. На мой взгляд, у нас отношения находятся на таком уровне, когда нужно исполнять взятые на себя международные обязательства и просто садиться, и разговаривать об этом. И если будет желание, и политическая воля, закончить военный конфликт», -резюмировал Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, США послали «мощный сигнал» Путину.