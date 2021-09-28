Здоровье

Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Специалистами из американского Университета здравоохранения Северной Каролины были проведены исследования, в ходе которых они определили самые эффективные виды масок.

Время чтения: 50 Секунд

Об этой информации сообщил Sud.ua, передает Ura-inform.

В исследовании учувствовал один взрослый мужчина без бороды. На нём учёные проверяли насколько те или иные типы масок надёжнее защищают человека от COVID-19.

Наиболее эффективными оказались респираторы №95, они защищают от коронавируса на 98%.

Так же выделили учёные двухслойную нейлоновую маску, которая показала достаточно высокий уровень защиты среди обычных немедицинских масок. У неё эффективность защиты по данным исследования, колеблется в зависимости от наличия в ней нетканой вставки алюминиевой переносицы от44,7%-79%.

Примечательно, что маска после её первой стирки только повысила свою эффективность.

По медицинским маскам учёные указывают уровень защиты-38,5%. Но если её завязки плотнее обвязать вокруг ушей, то эффективность увеличится до 60,3%

Самыми малыми защитными функциями обладают хлопковые  или полиэстеровые маски и банданы. Если их даже сложить в три слоя и при этом они будут с металлической переносицей, то способность обеспечить защиту будет примерно 26,5%.


Напомним ранее сообщалось, Ученые выявили еще крайне опасное последствие коронавируса: орган стареет на 30 лет.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

Человек может получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать

Ислледовали выяснили как можно выработать такой иммунитет, который сможет нейтрализвоать многие штаммы коронавируса, в том числе и дельту.

Ученые выявили еще крайне опасное последствие коронавируса: орган стареет на 30 лет

Учёные были встревожены результатом данного исследования.

Появилась детская вакцина против COVID-19 — подробности от Комаровского

Врач-педиатр высшей категориии,кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поведал о новейшей разработке компании Pfizer.

В октябре Украину накроют мощные магнитные бури: перечислены опасные даты

В следующем месяце ожидается несколько достаточно мощных магнитных бурь. Особо острожным нужно быть в эти дни метеочувствительным людям ,но даже вполне здоровые люди могут себя почувствовать плохо.

Учёные назвали простой овощ для долголетия: «Богат антиоксидантами»

Эликсир молодости ещё не придуман, а пожить подольше желает много людей.

Медики дали совет как лечить COVID-19 дома без вреда своему организму

Так как количество заболевших на «дельту» в Украине быстро растёт, врач-пульмонолог Светлана Гук поделилась важной информацией как следует лечиться дома и не навредить себе.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap