Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19

Специалистами из американского Университета здравоохранения Северной Каролины были проведены исследования, в ходе которых они определили самые эффективные виды масок.

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Об этой информации сообщил Sud.ua, передает Ura-inform.

В исследовании учувствовал один взрослый мужчина без бороды. На нём учёные проверяли насколько те или иные типы масок надёжнее защищают человека от COVID-19.

Наиболее эффективными оказались респираторы №95, они защищают от коронавируса на 98%.

Так же выделили учёные двухслойную нейлоновую маску, которая показала достаточно высокий уровень защиты среди обычных немедицинских масок. У неё эффективность защиты по данным исследования, колеблется в зависимости от наличия в ней нетканой вставки алюминиевой переносицы от44,7%-79%.

Примечательно, что маска после её первой стирки только повысила свою эффективность.

По медицинским маскам учёные указывают уровень защиты-38,5%. Но если её завязки плотнее обвязать вокруг ушей, то эффективность увеличится до 60,3%

Самыми малыми защитными функциями обладают хлопковые или полиэстеровые маски и банданы. Если их даже сложить в три слоя и при этом они будут с металлической переносицей, то способность обеспечить защиту будет примерно 26,5%.



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