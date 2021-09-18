Кремль неожиданно дал согласие на предложения Байдена по Донбассу: с чем связано данное решение

Представителем российского президента Владимира Путина, Дмитрием Песковым было заявлено, что Кремль не против чтобы США приняли участие в переговорах по Донбассу. Такой была реакция официальной Москвы на предложение американского президента Джо Байдена.

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Об этой информации сообщил Rrbc, передает Ura-inform.

Командой Владимира Путина данные переговоры по Донбассу с участием Америки были названы целесообразными, так как руководство России уверенно что «именно Вашингтон руководит Киевом» и они смогут надавить на Украину, чтобы она выполнила минские договорённости.

«Мы понимаем, что США имеют огромное влияние на те процессы, что приходят в Киеве и даже на решения руководства страны», -цинично отметил Песков.

Он пожаловался, что Америка до этих пор не оказали давление на украинские власти в вопросе Донбасса.

Недавно Глава украинского государства Владимир Зеленский выступая на форуме YES, высказался о возможных полномасштабных военных действий с РФ.

Москва в ответ сразу же пожаловалась, что президент Украины «не думает о обоюдном будущем Украины с Россией. Помимо этого, Песков заявлял, что у украинского народа «родственные отношение» с россиянами.





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