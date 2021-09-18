Зеленский присвоил звание Героя Украины самому титулованному спортсмену Паралимпиады 2020.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с паралимпийцами, чтобы выразить своё восхищение их успехами, назвав каждого из них героем и гордостью страны.

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Об этой информации сообщил Gordonua, передает Ura-inform.

Так же президент отметил, что на Паралимпиаде «зажглась звезда Крипака», он стал наилучшим спортсменом Игр в Токио, побив рекорд, который никто не смог осилить одиннадцать лет.

«В каком-то интервью Максим говорил, что его кумиром является знаменитый спортсмен Майкл Фелпс. Ты говорил, что хочешь добиться больших успехов и стать лучше его. На сегодня ты точно не хуже, а для всех нас лучший. Пускай не держит обиду Фелпс, но ты, действительно лучший», -сказал Зеленский.

И присвоил выдающемуся пловцу Максиму Крипаку звание Героя Украины.

Крипак стал самым титулованным и самым блестящим паралимпийцем, представляющим Украину на Играх в Токио. В его арсенале за время соревнований в Токио 7 медалей: 5 золотых, 1-серебрянная и 1-бронзовая.



В общем, у Крипака есть пятнадцать медалей, завоёванных на Паралимиадах,10 из которых золотые. Также он является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы.





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