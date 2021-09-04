Политика

РФ заинтересована только в одной судьбе Донбасса: в Германии объяснили, почему не прекращается война

В сообществах неподконтрольных Киеву территорий ОРДЛО появилось новое сообщение касательно того, почему Кремль не стремится быстро закончить войну на Донбассе. Как стало ясно, причина оказалась банально проста.

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Об этой информации сообщил «Донецкий Телеграм», передает «УРА Информ».

«Кремль не нуждается даже в приблизительном перевесе в военном конфликте, который сейчас наблюдается между Л/ДНР и ВСУ. Он нуждается только в том, чтобы поддерживать постоянную войнушку в вялотекущем режиме. Однако без какой-либо победы. Почему же так?», — написал в начале источник.

Затем он сослался на недавнее выступление посла ФРГ в Украине по имени Анка Фельдгузен. По ее словам, Украина не может вступить в НАТО из-за военного конфликта на Донбассе. То же самое касается оккупации Крымского полуострова России.

Если посол прав, то Донбасс ждет судьба своего рода «ударной рукавицы» по Украине. Неизвестно так же, будут ли вообще РФ присоединять ОРДЛО. Однако официальный Киев делает все возможное, чтобы вернуть законные территории обратно.

Напоминаем, что в «Л/ДНР» пришел новый приказ из Москвы: военкор сообщила, что «власти» ОРДЛО начали выдавать людям.

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