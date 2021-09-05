Украинские заробитчане отказываются от работы в Польше: в чем причина и что будет дальше

Наши соотечественники ранее могли взяться за любую работу за пределами Украины, но теперь они намного поразборчивее.
Об этой информации сообщили Biz.today.UA, передает «УРА Информ».
Сообщается, что не хотят украинские работники соглашаться работать в польских садах, на сборе урожая яблок. Со слов, заробитчан, заработные платы там маленькие, а условия труда очень тяжёлые.
Понизились зарплаты из-за того, объясняют польские фермеры, что рынок сбыта яблок упал и теперь негде их продавать. До введения эмбарго, мы отправляли урожай в Россию, теперь этот рынок сбыта закрыт.
Ну а с польскими соседями отношения у нас не из лучших. По факту мы остались без двух своих крупных рынков сбыта. Есть ещё надежда сотрудничества с Египтом, но даже это нас не спасёт, заявляет аграрий.
«Урожай яблок в этом году большой и нужно чтобы кто-то собрал его. Вот здесь ещё одна проблема с которой мы столкнулись. Так как цена сейчас на яблоки низкая, мы не можем платить украинским заробитчанам большие суммы», — резюмировал фермер.
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