Общество

Украинские заробитчане отказываются от работы в Польше: в чем причина и что будет дальше

Наши соотечественники ранее могли взяться за любую работу за пределами Украины, но теперь они намного поразборчивее.

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Об этой информации сообщили  Biz.today.UA, передает «УРА Информ».

Сообщается, что не хотят украинские работники соглашаться работать в польских садах, на сборе урожая яблок. Со слов, заробитчан, заработные платы там маленькие, а условия труда очень тяжёлые.

Понизились зарплаты из-за того, объясняют польские фермеры, что рынок сбыта яблок упал и теперь негде их продавать. До введения эмбарго, мы отправляли урожай в Россию, теперь этот рынок сбыта закрыт.

Ну а с польскими соседями отношения у нас не из лучших. По факту мы остались без двух своих крупных рынков сбыта. Есть ещё надежда сотрудничества с Египтом, но даже это нас не спасёт, заявляет аграрий.

«Урожай яблок в этом году большой и нужно чтобы кто-то собрал его. Вот здесь ещё одна проблема с которой мы столкнулись. Так как цена сейчас на яблоки низкая, мы не можем платить украинским заробитчанам большие суммы», — резюмировал фермер.

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