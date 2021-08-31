Политика

Порошенко дал советы Зеленскому касательно предстоящей встречи с Байденом

Порошенко порекомендовал Зеленскому установить хорошие отношения с главой Белого дома

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Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение с советами гаранту Конституции Владимиру Зеленскому по его встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Видео бывший президент Украины выложил на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Зеленскому стоило бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца Приватбанка Коломойского, который находится под санкциями США, покрытие предателей по делу „вагнеровцев“, личных мотивов в инструментализации, судебной системы для преследования демократической оппозиции», — сказал Порошенко.

Помимо этого, Петр Порошенко порекомендовал Владимиру Зеленскому установить хорошие отношения с Джо Байденом, а также подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.

Ранее сообщалось, что в украинском МИД заявили, что эвакуация земляков из Афганистана возобновиться после 31 августа.

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