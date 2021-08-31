Политика

В ТКГ рассказали о состоянии здоровья Кравчука

Об ухудшении здоровья Леонида Кравчука сообщили еще 28 июня

Время чтения: 39 Секунд

Первый президент Украины, а также председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе Леонид Кравчук, пока не будет участвовать в переговорах из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в эфире канала Украина 24, передает УРА-Информ.

«Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87-й год, операция на сердце — это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и, пожалуй, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю», — отметил Арестович.

Об ухудшении здоровья бывшего главы государства стало известно еще 28 июня. Стоит отметить, что Кравчуку сделали операцию.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, который занимает пост главы ТКГ с украинской стороны, может покинуть свою должность. Стала известна причина таких возможных действий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Порошенко дал советы Зеленскому касательно предстоящей встречи с Байденом

Порошенко порекомендовал Зеленскому установить хорошие отношения с главой Белого дома

ВСУ пойдут в контрнаступление на Донбассе: в ТКГ прокомментировали ситуацию

Для ВСУ должны сложиться экстраординарные условия

В РПЦ призвали увеличивать территорию России: что это значит

На съезде прозвучал призыв «захватить народ»

Зеленский раскрыл карты: он рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Важная встреча состоится уже завтра

Шойгу оценил угрозу со стороны Украины для РФ

По мнению Шойгу, украинский народ — это братский народ

Названа причина введения российских войск на Донбасс в 2014 году

Россия при помощи прямого вторжения «полностью прервала» победу украинской армии на Донбассе

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap