В ТКГ рассказали о состоянии здоровья Кравчука

Об ухудшении здоровья Леонида Кравчука сообщили еще 28 июня

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Первый президент Украины, а также председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе Леонид Кравчук, пока не будет участвовать в переговорах из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в эфире канала Украина 24, передает УРА-Информ.

«Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87-й год, операция на сердце — это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и, пожалуй, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю», — отметил Арестович.

Об ухудшении здоровья бывшего главы государства стало известно еще 28 июня. Стоит отметить, что Кравчуку сделали операцию.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, который занимает пост главы ТКГ с украинской стороны, может покинуть свою должность. Стала известна причина таких возможных действий.