Windows 11: стала известна дата выхода новой системы Microsoft

Новинка дебютирует 5 октября

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Microsoft объявила дату выпуска новой версии своей операционной системы. Windows 11 дебютирует 5 октября 2021 года. С этой даты новая операционная система будет доступна после обновления на соответствующих ПК с Windows 10.

Бесплатное обновление до Windows 11 начнется 5 октября и будет осуществляться поэтапно. Microsoft хочет, чтобы все прошло гладко. Это означает, что новые подходящие устройства получат обновление первыми. Затем, основываясь на аналитических моделях, учитывающих соответствие оборудования требованиям, рейтинги надежности, возраст устройства и другие факторы, влияющие на процесс обновления, он будет постепенно внедряться на компьютеры, уже имеющиеся на рынке, пишет УРА-Информ.

Самым важным визуальным изменением является новый интерфейс, в котором меню «Пуск» закреплено на панели задач — плиток больше нет. Вместо последнего мы получаем ярлыки наиболее важных приложений, упорядоченные более прозрачно. По словам Microsoft, новые макеты, группы и рабочие столы в Windows 11 упрощают многозадачность и организацию системы. Популярные Windows Explorer, Microsoft Store и другие наиболее часто используемые программы будут иметь обновленный вид, соответствующий Windows 11.

Ранее мы сообщали, что IPhone 13 выйдет раньше, чем предполагали утечки.