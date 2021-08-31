Общество

В МИД рассказали, когда продолжится эвакуация украинцев из Афганистана

Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы

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В украинском МИД заявили, что эвакуация земляков из Афганистана возобновиться после 31 августа. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УРА-Информ.

Маршруты возвращения граждан Украины, как отметил Николенко, могут быть скорректированы в зависимости от развития сложившейся ситуации в аэропорту Кабула.

«За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, местонахождение и поддерживает с ними связь», — добавил он.

Как только появится возможность на эвакуацию, все граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, незамедлительно получат инструкции о дальнейших действиях.

«Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что об окончании военной миссии США и операции по эвакуации в Афганистане объявил в понедельник глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Ф. Маккензи.

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