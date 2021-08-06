Зеленский вспомнил о визите в Донецк в 2014 году: что сказал президент

Глава государства поделился воспоминаниями

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Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как в апреле 2014 года вместе с «Квартал 95» давал концерт в Донецке. У президента Украины остались весьма противоречивые воспоминания.

Во время интервью телеканалу «Дом» Зеленский рассказал, что после концерта он встретил молодых людей, которые его окликнули. Он заявил, что те парни шли с украинскими и не только флагами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Это очень странно смотрелось вместе. Я сказал: «Парни, а что вы делаете?». А один говорит: «Вован, давай сфоткаемся!». Я: «Ребят, подождите, сейчас не до фотографий. А что вы делаете?» — «Да, слушай, это работа»» – заявил Зеленский.

Потом, когда Зеленский сел в автобус он назвал происходящее в Донецке «апокалипсисом», а ему самому было не по себе.

«Мы вчера ходили по этим улицам, болтали у „Донбасс Арены“, куда было не попасть, не достать билеты, Евро-2012, какая крутая „Арена“, какие крутые эмоции. И вот это все было и вдруг это все, как говорят, „пожмакали“ и просто кинули», — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ.