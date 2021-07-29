Политика

Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности ВСУ

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления, а также об увеличении численности ВСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницеу президента в Facebook.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — отметил Зеленский.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности ВСУ во втором чтении. Это произошло 16 июля. Теперь военных в Украине станет больше на 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины запланировал провести заседание завтра, 30 июля, в Донецкой области. 

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