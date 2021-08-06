В «ЛНР» ставят эксперименты над пенсионерами: что там происходит

Местных пенсионеров вакцинируют Спутником Лайт

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Совсем недавно в ОРЛО отправили российскую вакцину «Спутник Лайт». Она имеет целый ряд противопоказаний, хотя на это местные «чиновники» не обращают внимание.

В список противопоказаний входят беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и старше 60. У полноценного «Спутника V», которого в «ЛДНР» не отправили, ограничения по верхней планке возраста нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время несмотря на такие противопоказания в Алчевске, который временно неподконтролен украинскому правительству, колют Спутник Лайт пенсионерам, активно пропагандируя это по так называемому местному и умалчивая, что препарат не рекомендуется вводить пожилым людям.

В сюжете местного телеканала перечислили все противопоказания, кроме нижней планки ограничения по возрасту.

«В кадре новостного сюжета – в основном пенсионеры, которым явно уже за 60… На камеру им измеряют давление, температуру, уровень кислорода в крови и делают укол. На видео видно, что ни в какую базу данные о вакцинации не вносят – у врачей в алчевской поликлинике нет компьютера. Если вдруг что, виноватого не найдешь – в медицинском эксперименте могут быть неожиданности…» – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что украинцы думают об обязательной вакцинации.