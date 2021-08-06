Пасечник также ответил Зеленскому: что но сказал

Леонид Пасечник о словах украинского президента

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Так называемые «власти» «ЛНР» прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского об ОРДЛО.

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал слова украинского президента о том, что жителям Донбасса, любящим Россию и чувствующим себя русскими следует уехать в Российскую Федерацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Пасечник отметил, что якобы «власти» «ЛНР» продолжат помогать «соотечественникам», проживающим за линией соприкосновения.

«Сегодня на Украине проживает немало людей, которые разделяют наши убеждения и наши стремления быть частью Русского мира! Мы ценим и поддерживаем этих людей. Мы всегда ждем их на Донбассе и готовы защищать их права, в отличие от украинского гаранта, который следует идеям гонений и репрессий», — заявил Пасечник.

Напомним, что ранее на слова президента Украины Владимира Зеленского также отреагировал и так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.