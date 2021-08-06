Политика

Пасечник также ответил Зеленскому: что но сказал

Леонид Пасечник о словах украинского президента

Время чтения: 37 Секунд

Так называемые «власти» «ЛНР» прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского об ОРДЛО.

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник прокомментировал слова украинского президента о том, что жителям Донбасса, любящим Россию и чувствующим себя русскими следует уехать в Российскую Федерацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Пасечник отметил, что якобы «власти» «ЛНР» продолжат помогать «соотечественникам», проживающим за линией соприкосновения.

«Сегодня на Украине проживает немало людей, которые разделяют наши убеждения и наши стремления быть частью Русского мира! Мы ценим и поддерживаем этих людей. Мы всегда ждем их на Донбассе и готовы защищать их права, в отличие от украинского гаранта, который следует идеям гонений и репрессий», — заявил Пасечник.

Напомним, что ранее на слова президента Украины Владимира Зеленского также отреагировал и так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
1 0
В,

Последние статьи

Зеленский вспомнил о визите в Донецк в 2014 году: что сказал президент

Глава государства поделился воспоминаниями

В России придумали, как «принудить» Украину к миру на Донбассе

Уже следует готовится к подобному сценарию событий

Путин не считает Украину самостоятельным государством — политолог

Андрей Колесников о будущих действиях лидера Кремля

Рейтинг Зеленского может упасть ниже 20 %: что ждет президента

Команда президента має намір цього не допустити

Зеленского пригласили в Крым, но есть условие

В Крыму Зеленскому предложили поесть рапанов и насладиться крымским вином

«Нет смысла ждать, что Россия уйдет с оккупированных территорий», — эксперт об уходе Путина

Вряд ли следующим лидером РФ станет человек либеральных взглядов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap