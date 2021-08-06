Трагический конец поисков пропавшего самолета на Аляске

Шесть человек погибло

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Трагическим концом закончились поиски туристического самолета, пропавшего недалеко от города Кетчикан на острове Ревиллагигедо на Аляске. Американская береговая охрана заявила, что его останки были найдены. Погибло шесть человек.

Пилот одномоторного пассажирского самолета De Havilland Canada DHC-2 Beaver обратился с просьбой о помощи в 11:20 по местному времени. Изначально самолет располагался в 19,3 км к северо-востоку от Кетчикана на высоте 1400 м над уровнем моря, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Самолет совершал круиз в Национальном парке Туманные фьорды (Foggy Fjords), который является памятником природы и находится под строгой охраной. Захватывающие дух виды можно полюбоваться во время туристических рейсов.

В акции участвовали два вертолета — один принадлежал береговой охране, а другой TEMSCO — аварийной службе, — сказал Джерри Киффер из добровольческой спасательной службы Кетчикана.

Как он отметил, обе машины довольно быстро достигли места, откуда был отправлен сигнал SOS, но «они не смогли достичь достаточной высоты из-за плохих погодных условий».

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