Политика

Медведчук получил худшую неделю за 30 лет: он не сможет сбежать

Не самый лучший период проживает кум Путина

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Пророссийский политик, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук переживает е лучшие времена. Сначала его счета были заблокированы, а теперь его обвинили в государственной измене и отправили под домашний арест.

Медведчук получил худшую неделю за 30 лет. Ему целые сутки пришлось скрываться после брифинга Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова. Вполне возможно, что кум Владимира Путина пытался «порешать», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Может, пробовал сбежать в Россию. Но никаких договорняков не вышло. Пришлось прийти в прокуратуру, пришлось вытерпеть судебное заседание. А теперь будет терпеть ещё и электронный браслет на ноге, находясь под круглосуточным домашним арестом», — пишет паблик.

По решению суда Медведчук должен будет отдать свой паспорт, таким образом он не сможет покинуть Украину. Также он не сможет даже в парламенте появиться. Если бы ему назначили залог, то после внесения денег он оказался бы почти без обязательств. А так, его приравняли ко всем самым обычным подозреваемым по уголовным делам.

Ранее мы сообщали, что Медведчуку грозит 15 лет лишения свободы.

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