Медведчуку грозит 15 лет лишения свободы

Наказание будет максимально строгим для соответствующего вида преступления
Народному депутату с пророссицйской позицией от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.
На заседании суда один из прокуроров сделал заявление во время заседания Печерского районного суда Киева по избранию Виктору Медведчуку меры пресечения.
Наказание, которое грозит политику, в случае признания его вины, будет максимально строгим для соответствующего вида преступления.
«Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества », — подчеркнул прокурор.
Ранее сообщалось, что народному депутату Украины с пророссийской позицией Виктору Медведчуку сообщили о подозрении еще 11 мая. Стоит отметить, что именно с этой даты он находится в статусе подозреваемого.