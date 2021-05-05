Я думал, что окунулся в политику, а оказалось, что в говно — Гордон

Журналист вспомнил свою политическую карьеру

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон вспомнил тот момент, когда был депутатом Киевсовета и баллотировался в Верховную Раду Украины.

В эфире интервью интернет-изданию «Бабель» журналиста попросили вспомнить тот момент, когда Гордон окунулся в украинскую политику, пишет УРА-Информ.

«Я думал, что окунулся в политику, а окунулся в говно, где выкупался, понял, что это говно и ушел. Я сам ушел. Я хочу сейчас сказать, что это была ошибка. Однако с другой стороны, уже опыт подсказывает, что это не была ошибка. Надо было это увидеть, чтобы больше ни о чем не думать», — заявил Гордон.

Напомним, что Гордон победил на выборах депутатов Киевского городского совета, состоявшихся в мае 2014 года. Баллотировался он в 38-м избирательном округе (Подол) как самовыдвиженец. В октябре 2015 его переизбрали в этом же округе [9]. Спустя год он сложил свой мандат.

Ранее мы сообщали, что Гордон поделился своим мнением о возможной встрече Зеленского с Путиным.