Изменения для пенсионеров в Приватбанке: что произошло

Банк отменяет начисления процентов

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Приватбанк вводит небольшие изменения для пенсионеров, которые получают выплаты на карты банка. ПриватБанк больше не будет начислять проценты на личные средства по пенсионным картам жителей Украины.

В пресс-службе банка отметили, что большинство пенсионеров должны были получить сообщение об этих изменениях на мобильные телефоны, пишет УРА-Информ со ссылкой на UBR.ua.

«С 1 июня данную систему намерены изменить. Вместо насчитывания процентов мы будем предоставлять бонусную программу. Ведь у нас есть в наличии бонусный счет, благодаря которому люди смогут получить кэшбек, а также другие возможности благодаря такой карточке. Впрочем, тот процент был столь мизерным, что вряд ли пенсионеры смогут прочувствовать какие-то изменения», — сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

Отметим, что ПриватБанк насчитывал пенсионерам 4% годовых, хотя все начиналось с 12 процентов. Сейчас банк прекрасно зарабатывает на облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) и сейчас у него нет такого интереса к привлечению новых клиентов.

Ранее мы сообщали об изменениях для пенсионеров в ОРДО.