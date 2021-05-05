Сюрприз во время родов: должна была родить семерых детей, а родила девять

Интересный случай произошел в Марококо

Время чтения: 53 Секунд

Их должно было быть семеро, но родилось девять. СМИ сообщили о необычайных родах 25-летней Малийки, беременность которой, как сообщают, «очаровала западноафриканскую страну и привлекла внимание ее лидеров». Ситуация произошла в Марокко.

30 марта врачи пришли к выводу, что Халиме Сиссе требуется специализированная медицинская помощь, поэтому ее доставили в больницу в Марокко. 25-летняя девушка родила 4 мая. Согласно ультразвуковому сканированию, проведенному в Мали и Марокко, Сиссе должна была родить семерых детей, но два брата остались незамеченными, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Новорожденные, пять девочек и четыре мальчика и мама чувствуют себя хорошо, — сказала министр здравоохранения Мали Фанта Сиби, подчеркнув, что ее информировал малийский врач, который сопровождал Сиссе во время ее родов в марокканской больнице. Она добавила, что через несколько недель они все будут дома.

Врачи беспокоились о здоровье женщины, а также о шансах на выживание ее детей.

Такие многоплодные беременности крайне редки. Медицинские осложнения этого типа многоплодных родов часто приводят к тому, что у некоторые младенцы не выживают.

Ранее мы сообщали, что в Австралии модель узнала о беременности после того, как родила ребенка.