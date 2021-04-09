Такие меры, конечно, ничем хорошим не закончится — эксперт о действиях Зеленского

Михаил Погребинский о ситуации в стране

Время чтения: 45 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский выстраивает для себя такую систему, благодаря которой у него будут неограниченные полномочия. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований, а также конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт заявил, что в Европу думают, что будто бы Украина начала двигаться в сторону евроинтеграции и демократизации, однако необходимо смотреть на картину внутри страны. Есть провалы в различных реформах и все списывается на агрессию со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Рамблер.

Михаил Погребинский считает, что Зеленский использует СНБО в качестве инструмента для контроля над всеми ветвями власти в государстве. Также эксперт заявил, что президент уничтожил независимость КСУ, незаконным образом сняв с поста председателя данной институции.

«Уже сейчас подавляется всякое инакомыслие в Парламенте. Подавляются и СМИ, и гражданское волеизъявление. Все это приплетают к угрозе со стороны Москвы. Такие меры, конечно, ничем хорошим не закончится», — отметил Погребинский.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет в срочном порядке организовать встречу лидеров Нормандского формата.