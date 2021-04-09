Общество

Словаки стали сомневаться в российской вакцине: Россия потребовала ее вернуть

Непонятная ситуация между двумя странами

Время чтения: 46 Секунд

Словацкий институт лекарств (SUKL) нарушил контракт на поставку вакцины и должен вернуть полученные вакцины, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отвечающий за продажу вакцины Спутник V.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что словакам не разрешали тестировать вакцину в лабораториях, не входящих в официальные учреждения Европейского Союза. Словацкий институт лекарственных средств (SUKL), который тестировал вакцину в Биомедицинском центре Словацкой академии наук, заявил, что аккредитованные лаборатории могут проверять только качество препаратов, одобренных Европейским союзом, а Спутник V не является такой вакциной, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

В четверг утром SUKL опубликовала заявление, в котором говорилось, что партия из 200 000 доз вакцины, доставленная в Словакию 1 марта, не идентична той, о которой сообщалось в феврале этого года в известном журнале «Ланцет». По данным словацкого учреждения, вакцины, доставленные разным получателям, различаются.

В ответ РФПИ отверг обвинения Словакии и подчеркнул, что все партии вакцины одинаковы. Россияне заявляют, что Словакия занимается компанией против российской вакцины.

Счастлив
Счастлив
33 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
67 %
0 1
В,

Последние статьи

В РФ угрожают Украине «необратимыми последствиями», если она вступит в НАТО

В РФ заявили, что членство в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке

Ограничить передвижения между областями и ввести общенациональный локдаун: Кличко обратился к правительству

Граждане страны не соблюдают введенные карантинные ограничения

COVID-19: в Украине наращивают темпы вакцинации

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа записались 431 025 граждан

«Уже бегу за Пушилина погибать, аж волосы назад», — «добровольцы» из России

Десятки и сотни граждан Российской Федерации находятся в СИЗО и тюрьма

«Ситуация контролируемая»: Хомчак заявил о готовности ВСУ к обострению в ОРДЛО

В зоне ООС наблюдается увеличение обстрелов со стороны НВФ

Закон про мову: Минкульт запустил курсы по изучению украинского языка

Курсы есть для детей и взрослых

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap