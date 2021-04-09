Словаки стали сомневаться в российской вакцине: Россия потребовала ее вернуть

Непонятная ситуация между двумя странами

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Словацкий институт лекарств (SUKL) нарушил контракт на поставку вакцины и должен вернуть полученные вакцины, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отвечающий за продажу вакцины Спутник V.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что словакам не разрешали тестировать вакцину в лабораториях, не входящих в официальные учреждения Европейского Союза. Словацкий институт лекарственных средств (SUKL), который тестировал вакцину в Биомедицинском центре Словацкой академии наук, заявил, что аккредитованные лаборатории могут проверять только качество препаратов, одобренных Европейским союзом, а Спутник V не является такой вакциной, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

В четверг утром SUKL опубликовала заявление, в котором говорилось, что партия из 200 000 доз вакцины, доставленная в Словакию 1 марта, не идентична той, о которой сообщалось в феврале этого года в известном журнале «Ланцет». По данным словацкого учреждения, вакцины, доставленные разным получателям, различаются.

В ответ РФПИ отверг обвинения Словакии и подчеркнул, что все партии вакцины одинаковы. Россияне заявляют, что Словакия занимается компанией против российской вакцины.