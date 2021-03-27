«За каждое слово непременно придется отвечать»: Зеленский пригрозил политикам за высказывания о COVID-вакцинации

Он предупредил политиков об ответственности за дискредитационные высказывания о вакцинации

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Глава украинского государства Владимир Зеленский утверждает, что количество вакцинированных граждан страны и темп вакцинации в стране увеличиваются ежедневно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также Зеленский подчеркнул, что правительство Украины очень активно работает для успешного выполнения плана по вакцинации населения на территории страны

При этом, процесс вакцинации усложнен, ограничением в Индии на экспорт препарата. Украина рассчитывает, что правительство Индии смогут пересмотреть это решение.

«Следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее — сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом», — подчеркнул Зеленский.

Помимо этого, глава государства предупредил политиков об ответственности за дискредитационные высказывания о вакцинации.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед богом», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что га территории Украины за прошедший день, 26 марта, официально подтвердили 17 424 новых случаев заражений коронавирусом нового типа. Наибольшее число новых случаев заражения выявили во Львовской, Одесской и Киевской областях.