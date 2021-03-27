Коронавирус не отступает: количество новых зараженных близиться к отметке 18 000

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек

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На территории Украины за прошедший день, 26 марта, официально подтвердили 17 424 новых случаев заражений коронавирусом нового типа. Наибольшее число новых случаев заражения выявили во Львовской, Одесской и Киевской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

При этом, за прошедший день в медицинские учреждения были доставлены 4747 граждан страны. Скончались от пневмонии нового типа 290 людей, выздоровели — 7124 пациента. Среди заболевших COVID 752 ребенка и 420 работников медицинской сферы.

Больше всего заражений во Львовской области (1407), Одесской области (1282), Киевской области (1273).

Всего за вчера было проведено 123 500 тестирований на пневмонию нового типа. Из них методом ПЦР — 55 500, методом ИФА — 22 470. Помимо этого исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 было проведено 45 530 тестирований.

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек. Побороли недуг 1 млн 297 тысяч 282, погибли — 31 751.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины объяснило механизм действия китайской вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac. Стоит отметить, что первая партия препарата накануне прибыла в Украину.