«Для чего мы входили в состав РФ? Чтобы остаться ни с чем?»: у крымчан отбирают землю

Владельцы настаивают, что земельные участки они получили совершенно законным путем

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В аннексированном Российской Федерацией Крыму оккупационная власть отбирает у местных жителей землю. Об этом рассказывают крымчане в интервью одному из местных СМИ, передает УРА-Информ.

Местный жители рассказывают, что у них отбирают земли в поселке Партенит. Эти участки им в 2000 году передали украинские власти под дачные участки. Сейчас их громят российские силовики.

«Мы шли в Россию, бежали на референдум, а теперь я семь лет в какой-то непонятной борьбе», — отмечает крымчанка.

Еще один владелец участка в Крыму отметил, что ему позвонили вечером, и рассказали, что на его участке работает неизвестная техника и громит сам участок. Силовики ломали деревья и постройки. При этом, сотрудники местной полиции с автоматами и в полной экипировке запретили ему входить территорию дачного участка. Мужчина рассказывает, что с его участка вывезли чернозем.

«С этого сада мы просто питаемся. При России у нас забирают землю за которой мы ухаживали. Вдруг приезжают люди с готовыми документами и говорят — это мое», — жалуется местный житель.

При этом, владельцы настаивают, что земельные участки они получили совершенно законным путем. Выданные им документы действительны до сих пор. Исходя из этого, владельцы участков обратились в Генеральную прокуратуру России.

Один из участников процесса рассказывает, что суды проходили по пять минут максимум. Естественно, решение было вынесено не в пользу граждан.

«Для чего мы входили в состав Российской Федерации? Что бы остаться ни с чем, что бы отдать эту землю тем россиянам, кто за нее не „воевал“?», — отмечает крымчанин.

Ранее сообщалось, что около 50 стран-членов ООН, включая Украину, сделали совместное заявление, в котором осудили действия Российской Феерации по аннексии крымского полуострова и Донбасса.